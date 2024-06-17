Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн

TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн. TJ Collection стала первой компанией на российском рынке, которая вывела в офлайн ИИ-персону. Об этом CNews сообщили представители TJ Collection. ИИ-стилисту дали имя Таня.

«Мы постарались сделать первое появление ИИ-стилиста максимально эффектным и запоминающимся, удивить друзей и поклонников бренда. Нам было важно продемонстрировать, что такие форматы могут выходить за рамки онлайн», – сказали в команде TJ Collection.

Бренд развивает собственное направление в digital fashion уже несколько лет. В 2022 г. он представил первую линейку одежды, которая была адаптирована для метавселенной на платформе Roblox. В прошлом сезоне бренд TJ Collection и MidJourney создали коллекцию будущего, демонстрирующую, что будут носить люди через 30 лет, в 2053 г. Прототипами послужили реальные модели, представленные в салонах бренда.

В 2024 г. компания совместно с НИУ ВШЭ запустила в метавселенной Spatial музей цифровой моды. В этом же году TJ Collection, первый из представленных в России fashion-брендов, создал собственного стилиста на основе искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024