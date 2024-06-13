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Знакомиться на «Госуслугах» готовы только 23% экономически активных россиян

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди россиян примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на «Госуслугах» согласились только 23%. В опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Мнения россиян по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй россиянин относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на «Госуслугах» раздел для знакомств с целью создания пары. Только 23% россиян поддерживают данную инициативу. 41% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и россияне с зарплатой от 100 тыс. руб.), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на «Госуслугах».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 27 мая – 10 июня 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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