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«СКБ Контур» и «ПромМаш Тест» будут развивать совместные проекты в области защиты информации и безопасности труда ​

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «ПромМаш Тест» Михаил Марков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Цель соглашения – создание проектов по противодействию угроз в области информационной безопасности и безопасности труда. Кроме того, стороны договорились развивать модели ускоренной подготовки кадров, которые будут обладать продвинутыми ИТ-компетенциями в области защиты информации, сертификации и метрологии.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Информационная безопасность — одно из ключевых направлений работы «Контура». Мы стремимся гарантировать партнерам высокий уровень надежности и эффективности работы бизнеса. Сотрудничество с компанией «ПромМаш Тест», которая является заметным игроком на рынке сертификации продукции и промышленной безопасности, позволит нам объединить усилия по противодействию угрозам информационной безопасности и обеспечить гиперустойчивость бизнес-процессов наших клиентов.

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Для обмена опытом «СКБ Контур» и «ПромМаш Тест» планируют проводить семинары, круглые столы, форумы, выставки и другие мероприятия, которые связаны с разработкой digital-технологий в сфере информационной защиты и охраны труда. Важная роль в сотрудничестве отведена системе расследования инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop.

Михаил Марков, генеральный директор «ПромМаш Тест»: «Сотрудничество с «СКБ Контур» – это важный шаг для «ПромМаш Тест» в направлении комплексной защиты от киберугроз и обеспечения безопасности труда. Совместными усилиями мы будем разрабатывать новые продукты и решения, модернизировать цифровую инфраструктуру, а также повышать квалификацию сотрудников в области кибербезопасности. Уверен, что наше партнерство станет синергией опыта и экспертизы двух компаний, что позволит вывести информационную и промышленную безопасность на новый уровень».

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