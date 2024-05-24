У Wildberries Travel вышло новое приложение

В обновленной версии приложения сервиса для планирования путешествий Wildberries Travel пользователи могут оплатить покупку WB-кошельком и забронировать авиaбилеты по тарифам «Комфорт», «Бизнес» и «Первый класс». Процесс оформления билетов сделали проще. Например, добавилась возможность доплаты при обмене авиабилета по ссылке. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Полностью изменился интерфейс приложения — для более удобной и быстрой навигации пользователей. Также появились рекомендации — с выгодными ценами и популярными рейсами.

«Позже в мобильное приложение будет интегрирован календарь цен на билеты, а также отдельный раздел для поиска и бронирования «впечатлений» — экскурсий, прогулок с гидом , мастер-классов и других вариантов досуга в путешествии», — отметил руководитель сервиса Евгений Лавровский.