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«Р7-Офис» и Directum договорились о сотрудничестве

Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и разработчик интеллектуальных систем управления цифровыми процессами и документами Directum подписали соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что его реализация поможет сделать российское ПО более удобным.

Договор между «Р7-Офис» и Directum предусматривает готовность сторон вместе работать над улучшением совместимости продуктов, обмениваться опытом, а также реализовывать совместные проекты в области цифровых технологий.

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«Еще в сентябре 2022 г. мы подтвердили совместимость нашей флагманской системы Directum RX и редакторов «Р7-Офис», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum. — В связке с редакторами пользователям становится доступна одновременная работа с документами, что помогает сократить временные затраты на документооборот в информационной системе. Это соглашение даст нам возможность углубить сотрудничество, обеспечить еще более высокий уровень взаимодействия наших продуктов и создавать уникальную ценность для наших общих клиентов».

«Согласно исследованию GfK о спросе на офисное ПО среди корпоративных пользователей, 95% компаний с численностью персонала от 100 человек важнейшим условием успешности перехода с одного пакета на другой считают хорошую совместимость нового решения с другим ПО, используемым в компании, — в частности, корпоративными информационными системами, обеспечивающими электронный документооборот. Соглашение с Directum направлено на обеспечение лучшей совместимости между нашими продуктами. Мы рассчитываем, что нашие сотрудничество положительно скажется на рынке ПО в России в целом, обеспечивая пользователей надежными и функциональными высокоинтегрированными решениями», — отметил Олег Жигалов, технический директор и руководитель департамента информационных технологий «Р7».

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