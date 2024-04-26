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Цифровизация Системное ПО
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Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха

Этой весной СберТех выпустил обновление Platform V Kintsugi – графического инструмента для сопровождения СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной БД, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совместимости. Инструмент призван помочь в разработке, отслеживании кластеров баз данных, а также автоматизации рутинных задач обслуживания БД.

16 мая, в 11:00, пройдет вебинар «Кольцо всевластия СУБД: Platform V Kintsugi. Релиз 1.4.0 с новыми функциями для вашего бизнеса» от СберТеха. Регистрация уже открыта.

На встрече вы узнаете о новых функциях Kintsugi для мониторинга баз данных и отдельных метрик и других изменениях для удобства сопровождения СУБД. Иван Пушкарь, владелец продукта Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin, расскажет о том, как сделать так, чтобы сопровождение СУБД не прерывалось ни на минуту, а вся работа происходила в режиме одного окна, как убедиться в том, что с пользовательскими данными все в порядке и избежать аврала и переработок сотрудников при миграции с одной СУБД на другую.

erid:LjN8K76yoРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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