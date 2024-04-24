«Яндекс Маркет» обновился

«Яндекс Маркет» представил новое позиционирование бренда. Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса - это яркое сочетание красного и желтого. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Одна из главных задач ребрендинга - сделать «Яндекс Маркет» заметнее на городских улицах: на рекламных щитах, вывесках пунктов выдачи заказов (ПВ3) и автомобилях, которые развозят покупки.

Новое позиционирование сервиса базируется на принципе: меняем рынок для покупателя. Так, например, «Яндекс Маркет» одним из первых среди конкурентов запустил «доставку по клику» и «Сплит», благодаря которым покупатели выбирают его среди других площадок.

Яндекс Маркет «Яндекс Маркет» обновился

У компании большие планы по расширению сценариев быстрой доставки и внедрению для пользователей новых удобных сервисов, которых еще нет у конкурентов. Обновление бренда - первый шаг в череде перемен, которые произойдут в сервисе.

«Рынок е-кома сформирован под влиянием нескольких крупных игроков. Здесь нужно постоянно конкурировать за внимание покупателя. Наше обновление помогает решить именно эту утилитарную задачу, - сказал директор по маркетингу «Яндекс Маркета» Андрей Довжик. – Новый стиль объединил два цвета: красный - отсылка к материнскому бренду «Яндекса», и желтый - фирменный цвет «Маркета». Контрастное сочетание позволит выделить «Маркет» в глазах пользователей среди других популярных площадок».

Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала «Яндекс Маркет» обновит интерфейс на сайте, в его мобильной версии и приложении. В апреле 2024 г. поменяет оформление части уже существующих пунктов выдачи, а все новые уже откроются в красно-желтом стиле. До конца 2024 г. «Яндекс Маркет» планирует закончить обновление ПВ3, логистических объектов, фур и других офлайн-носителей.