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«Диасофт» разработала продукт для автоматизации воинского учета в организациях

Автоматизировать процесс ведения воинского учета и обеспечить своевременное извещение военкомата позволит новый программный продукт «Воинский учет» компании «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR и дает возможность: заполнять данные воинского учета при приеме или увольнении сотрудника; отражать изменения в личных данных сотрудника; вносить информацию о бронировании сотрудника; формировать отчетность по форме №18, №19 или иным формам компании; вести единую базу данных и статистику по сотрудникам, а также выгружать списки по всем категориям военнообязанных.

Микросервисная архитектура продукта обеспечивает его интеграцию в любой ИТ-ландшафт организации и с решениями других вендоров с учетом особенностей технологических процессов организации.

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Автоматизация воинского учета значительно сокращает трудозатраты сотрудников, минимизирует вероятность ошибок и риски наложения штрафов.

Согласно законодательству РФ, воинский учет должны вести все организации: регулярно отправлять отчетность в военный комиссариат и проводить сверку личных данных работников, стоящих на воинском учете. Если в организации воинский учет не ведется или ведется некорректно, то на нее может быть наложен административный штраф

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