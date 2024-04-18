В России появился сервис, который позволяет ругать водителей автомобилей

В России запустился NomerApp — социальное приложение, в котором пользователи могут ругать или хвалить водителей — за вождение, парковку и другие действия на дороге, вызывающие эмоции. Новый сервис позволяет создавать профили автомобилей, привязанные к номеру, и оставлять к ним комментарии — тем самым формируя живой социальный рейтинг авто. Кроме того, в приложении доступен «пробка-чат» — режим для общения водителей во время затора. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Памяти».

СЕО проекта — сооснователь ИT-компании в сфере генеалогии «Код Памяти» Артем Васекин. Первоначальные инвестиции в проект составили 5 млн руб.

«Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины. Вопрос — куда, и какой в этом толк, — сказал Артем Васекин. — Хотелось, чтобы водитель, который остаётся инкогнито и чувствует себя безнаказанным, получил свою дозу хейта. Тогда я подумал, что было бы классно создать своеобразный социальный рейтинг, привязанный к номеру автомобиля. Плохо припарковался, подрезал — будь готов увидеть отзывы о своем поведении. Так появился NomerApp. Теперь вместо посланий на лобовом стекле, соседу можно «пояснить» за поведение в социальной сети».

Создать номер автомобиля (как и привязанный к нему контент) может любой пользователь. Другими словами, в NomerApp можно как создать профиль своего транспортного средства, так и оставить отзыв о «поведении» машины или его владельце в комментариях к уже опубликованному номеру.

Также в NomerApp доступен «пробка-чат» — режим общения для пользователей, оказавшихся в пробке. Он создается автоматически, если рядом оказывается больше трех водителей, имеющих аккаунты в приложении. С его помощью можно обсудить обстановку на дороге.

В отличие от других приложений, NomerApp не хранит личные данные: в сервисе нельзя пробить официального владельца автомобиля. Указав номер интересующей машины, можно увидеть только комментарии (историю взаимодействия) и фотографии, связанные с ним. То есть сервис показывает социальный рейтинг транспортного средства и его водителя.

«Есть несколько пользовательских сценариев. Первый и самый очевидный — связаться с владельцем автомобиля и сообщить, что тот припарковался на вашем месте. Второй — например, знакомство (и романтическое тоже). Ещё вариант — проверка автомобиля. Многие хотели бы знать честную историю машины, которую покупают с рук: будь то аварии или другие неприятные происшествия. В NomerApp можно создать цепочку фактов о транспортном средстве», — сказал Артем Васекин.

Также NomerApp может выступать и в качестве рекламного инструмента.

«В приложении можно оставлять комментарии на любые, связанные с авто, темы, в том числе и манера вождения его владельца. Поэтому частные водители могут выгодно подсветить свои услуги, а те, кто собираются продавать свою машину, показать товар в лучшем свете», — добавил основатель проекта.