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«Wildberries Цифровой» выпустил обновленное приложение

Новая версия приложения маркетплейса цифровых товаров уже доступна в Rustore, Play Market, Get Apps и AppGallery. Она открывает дополнительные возможности для пользователей и продавцов. В приложении появился блок «Рекомендуем приобрести» с популярными товарами от проверенных продавцов. Еще одно новшество — категория с новинками от селлеров, на которых подписан пользователь. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Для продавцов добавлены инструменты, помогающие продвигать их предложения: промоблоки, баннеры и другие. Вскоре в приложении станут доступны истории — еще один механизм для продвижения магазинов или отдельных товаров и услуг.

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Для пользователей позже добавится возможность сохранять купленные цифровые товары, например видеокурсы или электронные книги, чтобы иметь к ним доступ без интернета. Они также смогут выбрать качество видео при загрузке на устройство.

«Прошлой версией приложения пользовались десятки тысяч человек. Мы ожидаем, что наши клиенты оценят новый функционал и будут выбирать этот инструмент для совершения покупок еще активнее», — сказала руководитель проекта «Wildberries Цифровой» Элина Ким.

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