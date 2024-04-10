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Все регионы России подключились к мобильному приложению «Заступник»

Все регионы России подключились к мобильной платформе «Заступник» для помощи детям, попавшим в беду. В приложении зарегистрировано уже более 160 тыс. пользователей. Чем выше охват территорий и число участников, тем больше шансов помочь конкретному ребенку в любом уголке страны.

Время оказания помощи в регионах с развитым родительским и волонтерским сообществом проекта составляет две-три минуты. За год работы мобильной платформы в России спасено/оказана помощь 4500 детей.

Социальный некоммерческий проект «Заступник» - это волонтерская сеть родителей-пользователей мобильного приложения, которая решает главную проблему помощи детям, попавшим в беду — это время и скорость реагирования.

Приложение позволяет ребенку позвать на помощь, когда никого из родных и близких не оказалось рядом. Одно нажатие кнопки и программа немедленно оповестит родителей, экстренные службы и волонтеров и направит их к ребенку. Особенность платформы состоит в том, что работает она по принципу социальной сети и в критической ситуации позволяет задействовать силы взрослых, находящихся в непосредственной близости к ребенку.

По словам руководителя проектного офиса АНО «Центр помощи «Заступник» Олега Шахова, именно возможность быстрого реагирования в критической ситуации позволяет значительно снизить статистику чрезвычайных ситуаций с участием детей и жертв среди них — это фиксирует и официальная статистика правоохранительных органов.

Кроме этого, «Заступник» позволяет отслеживать местоположение детей и оповещать родителей о том, что они покинули безопасную зону.

Приложение создано российскими ИТ-специалистами и работает абсолютно бесплатно.

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