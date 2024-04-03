Электросамокаты в Санкт-Петербурге ненавидят сильнее, чем в Москве

С 1 апреля в центре Саратова вводят запрет на езду на электросамокатах. Москвичи и петербуржцы были бы счастливы, если бы такое ограничение ввели у них, а еще лучше, если бы от электросамокатов в столицах совсем избавились. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения двух столиц. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

21% москвичей считает, что следует запретить езду на электросамокатах в центре города. Почти в два раза больше граждан (41%) — за распространение запрета на всю территорию мегаполиса. 21% выступает против подобных ограничений.

В Санкт-Петербурге пользователей электросамокатов не любят еще больше: 31% мечтает, чтобы власти запретили их передвижение по центру, еще 42% — по всей северной столице. Против таких мер только 13%.

И в Москве, и в Санкт-Петербурге женщины чаще выступают против электросамокатов. Москвичи и петербуржцы старше 45 лет поддерживают ограничения активнее тех, кто моложе.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург

Время проведения: 25—29 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет

Размер выборки: по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга