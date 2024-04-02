Разделы

Бизнес Кадры
|

Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний

Работодателей, лояльных молодым специалистам, за 1,5 года стало больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, с сентября 2022 г. выросло на 7 процентных пунктов: с 65 до 72%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес (84% предприятий с численностью персонала от 1000 человек).

Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и ИТ-компании (77, 76 и 75% соответственно). Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники ИТ-факультетов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции
Импортонезависимость

Населенных пунктов: 149

Время проведения: 26 февраля – 1 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Intel платит своему гендиректору вдвое меньше, чем AMD своему

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще