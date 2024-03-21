Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию

Россияне стали чаще утверждать: чтобы зарабатывать больше, нужно вовремя переквалифицироваться. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

32% россиян уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 14% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 13% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 7% россиян предлагают найти подработку и развивать интеллект, 6% — заняться предпринимательской деятельностью. 5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 4% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства. Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 3 и 2% россиян соответственно. Среди других способов повышения заработка: сменить приоритеты в жизни, полюбить свою работу, мечтать о деньгах, верить в себя, разобраться с личной мотивацией.

За три года выросло число россиян, которые советуют переквалифицироваться тем, кого не устраивает размер зарплаты (+9 процентных пунктов).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 387

Время проведения: 8-20 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов