«Ростелеком» и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) заключили соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования автомобильного транспорта на территории Российской Федерации, трудоустройства молодых специалистов, поддержки и развития российских организаций и населения. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и председатель ДОСААФ России Александр Дворников.

Соглашение направлено, прежде всего, на развитие профессионализма и безопасности в транспортной сфере. Так, оно предусматривает создание для сотрудников «Ростелекома» возможности обучения вождению и получения водительского удостоверения в автошколах ДОСААФ во всех регионах присутствия организации, что будет способствовать повышению культуры вождения и безопасного поведения на российских дорогах. Одним из направлений совместной деятельности также станет поддержка инициатив, направленных на развитие рынка труда и карьерных возможностей для молодежи. В частности, партнеры будут обмениваться информацией о вакансиях, чтобы обеспечить трудоустройство и профессиональное развитие молодых специалистов.

«В России сегодня уделяется большое внимание развитию профессионального обучения: для сильной и независимой экономики технические навыки необходимы так же, как и высокие технологии. Как и “Ростелеком”, ДОСААФ обладает обширной региональной сетью, что дает нам возможность организовать доступ к необходимым технологиям и знаниям даже на самых отдаленных территориях. Мы объединяем наши усилия, чтобы совместно создавать безопасные и комфортные условия для жизни и работы, открывать возможности для развития и роста в любой точке нашей огромной страны», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«На протяжении всей 97-летней истории ДОСААФ выполняет задачи по подготовке специалистов различных профессий, содействуя укреплению обороноспособности и национальной безопасности России, а также содействию молодежи в освоении новых навыков и дальнейшем трудоустройстве. За эти годы оборонная организация накопила колоссальный методический опыт и создала современную учебно-материальную базу, и сегодня мы сделали важный шаг в развитии направления профессиональной подготовки граждан: подписали соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ России и ПАО “Ростелеком”, которое определяет современные подходы к реализации государственных задач и позволяет расширять все имеющиеся возможности наших организаций. Уверен, что это сотрудничество будет успешным и во благо нашей страны», — сказал председатель ДОСААФ России Александр Дворников.