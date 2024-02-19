Разделы

Цифровизация
|

«Русалокс» будет участвовать в эксперименте по маркировке светодиодной продукции

Портфельная компания «Роснано» «Русалокс» планирует принять участие в эксперименте по добровольной маркировке радиоэлектронной продукции, проводимом правительством России. Об этом CNews сообщили представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

«Роснано» выступило одним из инициаторов данной инициативы, нацеленной на борьбу с контрафактной продукцией и недобросовестной конкуренцией. Кроме того, внедрение маркировки и возможность отслеживания всего пути продукции от изготовителя до конечного потребителя позволит минимизировать возможность уклонения от уплаты налогов. А также даст объективную картину рынка светотехнической продукции, что позволит более эффективно разрабатывать меры государственной поддержки отечественных производителей.

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS
Цифровизация

«Мы занялись этой темой не случайно. Наша компания «Русалокс» многократно сталкивалась с фактами нечестной борьбы на конкурсах по поставке светодиодных светильников. На сегодняшний день маркировка продукции является наиболее совершенным механизмом борьбы с такими рыночными девиациями. Государство планомерно внедряет такую систему в различных отраслях. Эксперимент в радиоэлектронике, который продлится до 28 февраля 2025 г., должен подтвердить эффективность технологий нанесения маркировки и создать работоспособную схему взаимодействия всех участников рынка. Мы ожидаем, что он окажется удачным и система маркировки радиоэлектронной продукции станет обязательной», - отметил директор по организации закупочной деятельности УК «Роснано» Артем Мишин.

«Для нас, российского производителя светодиодных систем освещения и электронных компонентов для них, важна поддержка государства и создание честных конкурентных условий, особенно при государственных закупках, где зачастую низкая стоимость является определяющей при выборе победителя. Надеюсь, что данный эксперимент будет способствовать исчезновению «серого» импорта светодиодной продукции», - сказал генеральный директор «Русалокс» Роман Бусло.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Финансовая столица мира отказывается от Oracle

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще