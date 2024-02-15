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СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис

Искусственный интеллект, нейросети и чат-боты меняют представление о клиентском сервисе. Кажется, что успешное взаимодействие с клиентами полностью зависит от этих инструментов. Так ли это?

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар «Platform V Service Layer: как масштабировать клиентский сервис без потери качества». Спикеры Даниил Балдин и Емил Иванов расскажут о незаметных для пользователей инструментах, которые являются настоящим каркасом клиентских приложений.

Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов без потери качества.

Гости вебинара узнают, как управлять ежесуточной очередью из 5 млн асинхронных задач от сотен изолированных приложений, почему важен унифицированный интерфейс и как за неделю изменить дизайн сотен страниц.

Вебинар состоится 29 февраля в 11:00. Регистрация по ссылке.

erid:LjN8KafNrРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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