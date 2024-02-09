Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: треть россиян принципиально ищут работу только рядом с домом

В ходе опроса 2000 респондентов аналитики «Авито Работы» выяснили, что для трети (34%) работающих россиян вопрос локации крайне важен, поэтому они ищут работу только рядом с домом. Чаще всего об этом говорили женщины (38% против 30% среди мужчин). Еще 54% считают расстояние до работы важным фактором, но не критическим. Только 14% опрошенных не обращают внимание на данный критерий и готовы тратить время на дорогу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для многих россиян офис — это место, в котором они проводят большую часть своего времени. Пять раз в неделю на работу ездят 34% россиян, а 15% — от шести до семи раз. Еще 14% посещают офис/предприятие всего два-четыре раза в неделю, а совсем редко на работу ездят 2% респондентов.

При этом треть (34%) опрошенных тратят от 15 минут до получаса в одну сторону, а больше четверти (28%) — менее 15 минут. Нередко россияне тратят на дорогу до работы в одну сторону от 30 минут до одного часа (24%) и до полутора часов (9%). Еще больше времени в дороге проводят 5% респондентов. В начале зимы 2023 г. эксперты проводили опрос, согласно которому чаще всего респонденты добираются до места работы пешком (40%), на личном автомобиле (34%), общественном транспорте (31%) или такси (10%).

Во время опроса аналитики узнали не только о временных, но и финансовых затратах респондентов. Так, 15% россиян работодатель полностью покрывает расходы на дорогу, а еще 12% — частично. Об отсутствии подобного бонуса заявили 73% сотрудников.

***

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?
Цифровизация

«Авито» - онлайн-платформа объявлений.

«Авито Работа» — площадка для поиска работы и сотрудников. Ежемесячно более 21,4 млн человек ищут работу на «Авито». На сайте зарегистрированы свыше 1,9 млн работодателей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек»

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

ИТ-шник, нанятый Apple для поиска уязвимостей, украл у нее $3 миллиона

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще