«Авито Работа»: треть россиян принципиально ищут работу только рядом с домом

В ходе опроса 2000 респондентов аналитики «Авито Работы» выяснили, что для трети (34%) работающих россиян вопрос локации крайне важен, поэтому они ищут работу только рядом с домом. Чаще всего об этом говорили женщины (38% против 30% среди мужчин). Еще 54% считают расстояние до работы важным фактором, но не критическим. Только 14% опрошенных не обращают внимание на данный критерий и готовы тратить время на дорогу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для многих россиян офис — это место, в котором они проводят большую часть своего времени. Пять раз в неделю на работу ездят 34% россиян, а 15% — от шести до семи раз. Еще 14% посещают офис/предприятие всего два-четыре раза в неделю, а совсем редко на работу ездят 2% респондентов.

При этом треть (34%) опрошенных тратят от 15 минут до получаса в одну сторону, а больше четверти (28%) — менее 15 минут. Нередко россияне тратят на дорогу до работы в одну сторону от 30 минут до одного часа (24%) и до полутора часов (9%). Еще больше времени в дороге проводят 5% респондентов. В начале зимы 2023 г. эксперты проводили опрос, согласно которому чаще всего респонденты добираются до места работы пешком (40%), на личном автомобиле (34%), общественном транспорте (31%) или такси (10%).

Во время опроса аналитики узнали не только о временных, но и финансовых затратах респондентов. Так, 15% россиян работодатель полностью покрывает расходы на дорогу, а еще 12% — частично. Об отсутствии подобного бонуса заявили 73% сотрудников.

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