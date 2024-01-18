SL Soft и BFG Group заключили соглашение о партнерстве

SL Soft и BFG Group заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество направлено на создание комплексных интеллектуальных решений для игроков промышленного сектора, интеграцию программных продуктов и обогащение систем цифровыми помощниками.

«Подключение к партнерской программе BFG Group — важный шаг для вендора SL Soft в развитии решений, учитывающих отраслевую специфику. Совместно участвуя в проектах компаний производственного сектора, мы сможем предложить этим заказчикам больше возможностей в использовании технологий и показать дополнительные преимущества от их применения», — отметил Артем Моисеенко, руководитель департамента экспертизы и развития SL Soft (ГК Softline).

«Сейчас мы особенно наблюдаем, как возрастает важность систем планирования и эффективного управления производства на многих российских предприятиях, поэтому постоянно стремимся соответствовать технологическим требованиям бизнеса. В этом контексте мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с таким крупным промышленным вендором как SL Soft, обладающим широким спектром собственных инновационных решений. Мы уверены, что, объединив свои совместные усилия, сможем обеспечить еще большую управляемость и производительность для многих промышленных предприятий разных отраслей, — сказал Иван Колмыков, коммерческий директор BFG Group.