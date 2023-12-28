Годовая статистика по мошенническим действиям

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов: «С 1 января по 25 декабря 2023 г. антифрод система билайна позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 млн 133 тыс. клиентов. В среднем атака мошенника в 2023 г. длилась: 2 мин 48 сек. Самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов мошенники потратили около 3,3 млн минут».

Основная часть потенциальных жертв от мошеннических действий это жители крупных городов (первое место – Москва, второе место – Санкт-Петербург, третье место — Казань). Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Средний возраст потенциальной жертвы около 45 лет, при этом мужчин среди них 59%, женщин, соответственно, 41%. Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин — 48 лет.