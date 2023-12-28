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Дебетовые карты с процентами: преимущества и кому подойдут

Дебетовая карта с кэшбэком – отличное предложение для тех, кто хочет получать часть потраченных средств обратно на свой счет. Так, дебетовая карта с процентами на остаток позволяет получать пассивный доход от ваших сберегательных счетов. Это одна из самых популярных и выгодных дебетовых карт на рынке, которая предлагает своим владельцам множество преимуществ.

Преимущества дебетовой карты с кэшбэком

  • Кэшбэк: получайте до 30% кэшбэка в определенных категориях покупок и до 1% на все остальные покупки.
  • Процент на остаток: начисляйте проценты на ежедневный остаток по карте до 300 000 руб.
  • Удобное мобильное приложение: управляйте своим счетом через мобильное приложение и контролируйте расходы.
  • Бесплатные переводы: переводите деньги на другие карты без комиссии.
  • Бесплатная доставка: получите карту бесплатно с доставкой до дома или офиса.
  • Защита средств: возместите стоимость покупок при потере или краже карты.
  • Снятие наличных без комиссии: снимайте наличные без комиссии до определенного лимита в банкоматах других банков.
  • Бесконтактные платежи: оплачивайте покупки быстро и безопасно с технологией бесконтактных платежей.

На что обратить внимание при выборе карты

  1. Условия начисления процентов: ставка, минимальная сумма остатка, условия начисления и т.д.
  2. Стоимость обслуживания: годовое обслуживание, комиссии за снятие наличных, переводы и т.д.
  3. Бонусы и привилегии: кэшбэк, мили, бонусы и т.д.

Как начисляется кэшбэк по карте

Кэшбэк по карте начисляется следующим образом:

  • За покупки в определенных категориях вы получаете до 30% кэшбэка. Список категорий периодически обновляется.
  • За все остальные покупки вы получаете 1% кэшбэка.
  • Кэшбэк начисляется рублями на ваш счет в конце каждого месяца.

Важно отметить, что максимальный размер кэшбэка может составлять до 3 000 рублей в месяц. Если вы превысите этот лимит по карте, то кэшбэк за остальные покупки будет равен 1%.

Таким образом, дебетовая карта с процентами подойдет тем, кто хочет получать пассивный доход, важно иметь карту с процентами на остаток. Если вы часто совершаете покупки и хотите сэкономить на них, то вам подойдет карта с кэшбэком. Это отличное предложение для клиентов банка, так как предоставляет множество преимуществ, таких как кэшбэк, процент на остаток, бесплатные переводы и доставка, снятие наличных без комиссии и бесконтактные платежи.

erid:2SDnjcrVBZAРекламодатель: АО "Тинькофф Банк"ИНН/ОГРН: 7710140679/1027739642281Сайт: https://www.tinkoff.ru

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