Ассортимент онлайн канала розничного рынка вет. препаратов активно развивается, хотя он все еще вдвое меньше спектра продукции, представленной в оффлайн

Суммарный объем розничного рынка вет. препаратов за период с января по ноябрь 2023 г. составил 32,7 млрд. руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 г. при проведении расчетов в российской валюте зафиксирована на уровне 23%. Натуральный объем продаж за период достиг 210 млн. минимальных единиц дозирования (МЕД), а показатель прироста в натуральны величинах превысил 11,5%. Динамика рынка, несмотря на заметный рост натуральных продаж, в значительной степени носит инфляционный характер, индекс цен Ласпейреса относительно января-ноября 2022 г. составляет порядка 26%. Об этом CNews сообщили представители RNC Pharma.

Основным драйвером развития рынка в текущем году выступает онлайн канал, здесь фиксировались кратные показатели роста как в денежном (в 2,3 раза), так и в натуральном выражении (в 2,5 раза). При этом оффлайн канал таким темпами похвастаться не может, здесь показатель прироста относительно января-ноября 2022 г. составил 13,2%, притом, что динамика в МЕД не превышала 2,9%. В итоге общая доля e-com канала в текущем году выросла до 16% в денежном выражении (год назад составляла 8,7%), и до 13,3% в натуральных величинах (была 6%). При этом онлайн предпочитает работать с наиболее маржинальной продукцией, средняя цена в расчете на 1 реализованную мин. единицу здесь по итогам первых одиннадцати месяцев 2023 г. составляет 187 руб., тогда как оффлайн сегмент довольствуется суммами в 151 руб. Правда, при этом средние цены в e-com канале относительно января-ноября 2022 г. сокращались, тогда они составляли 203 руб. за МЕД.

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Ассортимент в рамках онлайн канала сравнительно скромный, по итогам января-ноября 2023 г. здесь было реализовано порядка 3 526 SKU вет. препаратов, это примерно вдвое меньше, числа товарных позиций в оффлайн канале. При этом за год число SKU тут выросло на 271 шт. В анализируемом периоде рубеж продаж в 1 млрд. руб. в рамках онлайн канала смогла преодолеть пока только одна компания — «Зоэтис», при этом относительно января-ноября 2022 г. фиксируется кратный прирост (в 2,5 раза в рублях). Практически все продукты компании показали кратную динамику продаж, но общий прирост определяли инсектоакарицид «Симпарика» и противозудный препарат «Апоквел». Рекордсменами же с точки зрения прироста продаж в онлайн стали отечественные компании: «Агробиопром» (в 4,8 раза) — динамику в основном определяли препараты линеек «Бинакар» и «Финпраз»; и «Экопром» (в 4 раза), здесь отметим такие бренды как «Инспектор» и «Рольфклуб 3D».

В оффлайне спектр представленных SKU за год напротив сократился, в январе-ноябре 2023 г. тут продавались 6 747 наименований — на 11 позиций меньше, чем годом ранее. Абсолютным рекордсменом с точки зрения денежной динамики продаж стала чешская «Биокан» (рост в 6,1 раза), в основном благодаря препаратам для вакцинопрофилактики «Биокан» и «Биофел». Второй результат принадлежит словенской «КРКА» (+59%), здесь отметим такие препараты как антибактериальный препарат «Кладакса» и линейку инсектоакарицидных препаратов «Финприст».