X-Com построила систему видеоконференцсвязи в Российском университете кооперации

Группа компаний X-Com завершила проект внедрения системы видеоконференцсвязи в Российском университете кооперации – одном из крупнейших торгово-экономических вузов страны. Новая коммуникационная платформа позволила заказчику провести главное торжественное мероприятие с участием 18 региональных филиалов и 7 представительств.

Российский университет кооперации – главный учебно-научный центр системы кооперативного обучения, сочетающий классические образовательные традиции с опытом подготовки специалистов. Современные лекционные залы и лингафонные кабинеты университета, оснащенные современным интерактивным и мультимедийным оборудованием, располагают к творческой работе и обеспечивают эффективный учебный процесс.

Для участия представителей региональных подразделений в одном из мероприятий заказчику потребовалось оборудовать конференц-зал головного корпуса системой видеоконференцсвязи (ВКС).

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году поддержка ит-отрасли

Подрядчиком проекта был выбран системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний и ранее реализовавший для данного заказчика ряд ИТ-проектов. Задача осложнялась сжатыми сроками – на ее решение отводилось не более 10 дней, остававшихся до начала события. Эксперты X-Com проанализировали требования заказчика к решению и предложили гибкое решение, позволяющее заказчику проводить телеконференции любого уровня.

Рабочие места участников были оборудованы персональными дисплеями и микрофонными пультами конгресс-системы, обеспечивающими эффект живого общения. В торце и по боковым сторонам конференц-зала установлены большие дисплеи для коллективной демонстрации визуального контента. На стенах установлены видеокамеры с интеллектуальным наведением на активного спикера и автокадрированием. Компоненты решения объединены посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация). Централизованное управление комплексом и модерация телеконференций производится с отдельно оборудованного места оператора.