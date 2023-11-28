Разделы

Цифровизация
|

За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер

7 декабря в 11:00 (по МСК)

Облака давно стали обычным и постоянным инструментом в пользовании у компаний. Но все ли вы знаете о том, сколько и на какие облачные ресурсы вы тратите?

7 декабря в 11:00 эксперты из компании «Инферит Клаудмастер» проведут вебинар, посвященный тайнам облачных провайдеров, расскажут, что скрывается от ваших глаз в счетах и поделятся секретами, которые помогут вам максимально эффективно взаимодействовать с облачной инфраструктурой.

Спикеры мероприятия Александр Асаулко и Павел Аладинский сделают разбор текущей ситуации на рынке облачной инфраструктуры и представят инструменты для контроля и оптимизации затрат на облачные сервисы на базе платформы «Инферит Клаудмастер».

Программа вебинара:

  • Проведем краткий обзор ситуации на рынке облачных провайдеров: проблемы и решения.
  • Разберем, что происходит на стороне облачного провайдера при выставлении счетов.
  • Рассмотрим, какие данные скрываются в отчетах и счетах от провайдеров и каких результатов можно достигнуть.
  • Расскажем о FinOps-решении «Инферит Клаудмастер».
  • Q&A сессия.

Обращаем ваше внимание, регистрация на данный вебинар обязательна.

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль
Цифровизация

Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке.

erid:2SDnjeDBXs6Рекламодатель: ООО "СОФТЛАЙН ПЛАТФОРМЫ"ИНН/ОГРН: 7723418184/5157746055385Сайт: https://cloudmaster.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оцифровать поступление в вуз?

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Искусственный интеллект вгоняет мир в нищету. Работа у людей останется, но платить за нее будут копейки

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще