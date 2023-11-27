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Спрос на популярные услуги ИТ-специалистов за последний год вырос от 25 до 66%

За последний год заметно вырос интерес россиян к услугам ИТ-специалистов. Количество заказов в сегменте ИТ выросло во всех категориях с ноября 2022 по ноябрь 2023 гг. Исследование о спросе на рынке ИТ-услуг в России в 2022-2023 гг провел онлайн-сервис для поиска специалистов «Профи».

С ноября 2022 по ноябрь 2023 гг. заметнее всего увеличился спрос на услуги системной интеграции — на 66%. Следом идут веб-дизайнеры, спрос на работу которых вырос на 46%. Об этом CNews сообщили представители «Профи».

Спрос на услуги разработчиков мобильных приложений вырос на 27%, интерес к работе специалистов по созданию сайтов увеличился на 30%, услуги программистов стали востребованнее на 34% за последний год.

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Категория ИТ-специалистов, которая продемонстрировала самый незначительный рост среди популярных за прошедший год услуг, — программисты «». Спрос на их услуги вырос на 25%.

Среди прочих цифровых услуг также был отмечен рост спроса. Так, например, россияне стали пользоваться услугами по изготовлению рекламы на 104% чаще за последний год. На 81% вырос спрос на услуги типографий, а интерес к работе event-менеджеров вырос на 77% с ноября 2022 по ноябрь 2023 гг.

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