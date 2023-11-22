Разделы

Бизнес
|

Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции.

Уход зарубежных поставщиков вынуждает бизнес пересматривать ИТ-структуру. Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM.

На вебинаре эксперт СберТеха Антон Лисный познакомит гостей с продуктом Platform V Product 360, который помогает управлять большим объемом номенклатур, характеристик, маркетинговых параметров и контента.

Вместе с владельцем продукта гости обсудят:

  • Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в СберТехе;
  • Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;
  • Как переехать с устаревшей на облачную архитектуру и сохранить большой объем маркетинговых данных.

Вебинар пройдет 6 декабря в 11.00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-product-360-kak-zamenit-zarubezhnyj-pim-v-2024-godu?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-06-12-2023.

erid:2SDnjeSTPhSРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще