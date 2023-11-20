Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Почта России» и ГК «Солар» договорились о сотрудничестве для противодействия киберугрозам

«Почта России» и ГК «Солар» подписали соглашение о взаимодействии. Его цель — совместное противодействие деструктивному влиянию на информационные системы и формирование эффективных подходов по предотвращению угроз информационной безопасности.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области совершенствования и тестирования комплексных решений информационной безопасности и современных отечественных технологий. Стороны планируют совместную работу, направленную на повышение навыков экспертов и практический обмен опытом, а также поддержку деятельности организаций и профессиональных объединений. Одно из направлений сотрудничества – киберучения и другие совместные мероприятия по развитию практических навыков отражения атак и восстановления систем на базе программной платформы «Solar Кибермир».

Вопрос противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, продолжает оставаться актуальным в нашей стране. По данным МВД РФ, за первые девять месяцев этого года количество таких преступлений в России выросло на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Один из путей решения этого вопроса – развитие профильных подразделений, отвечающих за информационную безопасность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Против «Яндекса» возбудили дело за недостоверную рекламу

В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом

Российский производитель телеком-оборудования провел ребрендинг

МТС возвращает россиянам бесплатную раздачу интернета

«Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК

Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще