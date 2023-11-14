6 из 10 россиян — за сокращение рабочей недели на 1 час

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочей недели на один час, с 40 до 39 часов. Большинство россиян поддерживает инициативу. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сейчас 7 из 10 россиян, работающих на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. У 28% работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержал 61% россиян: «Очень даже хорошо! Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей!» Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 56% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся». 23% затруднились оценить инициативу депутатов: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращенный рабочий день».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 10-13 ноября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.