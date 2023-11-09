На «Эларскан» оцифруют газеты Волоколамского края с 1943 года

В Волоколамский библиотечный центр поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-400 для создания электронных копий различных краеведческих материалов.

Волоколамская библиотека, созданная в 1902 г. как первая библиотека города и уезда, сегодня одна из старейших в Московской области. Основой для фонда стали 300 книг из личного собрания местного санитарного врача Б.А. Юрковского. Волоколамский библиотечный центр включает в себя 18 библиотек, единый фонд которых насчитывает более 255 тыс. документов.

На новом планетарном сканере «Эларскан» А2-400 в первую очередь планируется оцифровать подшивки газет, начиная от 1943 г. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

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«Будут оцифрованы тысячи номеров таких изданий, как «Сталинский путь», «Волоколамский колхозник», «По ленинскому пути», «Сельская новь», «Заветы Ильича», «Волоколамский край», «Волоколамская неделя», - сказала директор Волоколамского библиотечного центра Марина Бобинова. – А также другие краеведческие материалы: отдельные подборки публикаций о почетных людям района, значимым событиям, памятникам и т. д. Полученные электронные копии планируется размещать на сайте учреждения для свободного доступа пользователей».

Новый сканер «Эларскан» А2-400Р позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, - 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Сканеры линейки «Эларскан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.