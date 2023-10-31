ПАО «Софтлайн» объявляет о размещении дополнительного выпуска своих акций в рамках реализации стратегии роста

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Софтлайн в рамках реализации целей, необходимых для непрерывного развития компании. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн».

Решение о размещения дополнительных акций было принято 6 июля 2023 г., дополнительный выпуск был зарегистрирован Банком России 7 августа 2023 г. (с изменениями от 24 августа 2023 г.).

Акции будут размещены в количестве 44 млн штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества, входящего в группу «Софтлайн». Цена размещения была определена советом директоров компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на «Московской бирже» на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения. Период размещения определен приказом генерального директора компании с 1 ноября 2023 г. до 31 января 2024 г.

Размещение данного выпуска ценных бумаг компании будет реализовано для целей обеспечения программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов, обеспечивающих увеличение стоимости группы.

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ПАО «Софтлайн» - участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.

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