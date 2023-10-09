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Применяйте «Госуслуги для» подтверждения личности

Минцифры предлагает законодательно определить ситуации, в которых вместо бумажного паспорта можно будет показать электронный документ c «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На первом этапе подтвердить личность при помощи «Госуслуг» можно будет: в магазине — при покупке алкоголя или сигарет; в кино или музее — при проходе на мероприятие с возрастным ограничением; при посадке в поезд или междугородний автобус; при получении госуслуг; в организациях финансового рынка; при обращении к операторам сотовой связи.

В дальнейшем показывать документ в приложении можно будет: для входа в офисный центр с пропускной системой; для подтверждения права на льготу или бесплатное обслуживание; при отправке или получении посылок и заказных писем; в страховых компаниях.

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При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, продавец табачного магазина или билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте, а проводник поезда — фото, серию и номер вашего паспорта, чтобы сверить их с данными, указанными в билете.

Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

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