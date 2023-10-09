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Акции «Софтлайн» включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики

Компания «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о том, что Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Изменения вступили в силу с 9 октября 2023 г. Ранее акции и облигации компании были включены в сектор рынка инноваций и инвестиций на Московской бирже.

Отнесение биржей акций ПАО «Софтлайн» к ценным бумагам высокотехнологичного сектора экономики позволяет физическим лицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, при выполнении определенных условий воспользоваться освобождением от налога на весь доход, полученный от продажи этих акций.

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