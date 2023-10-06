Федеральный центр травматологии города Чебоксары использует Directum RX

Медучреждение перешло на российскую интеллектуальную систему управления документами и процессами. В результате снизился объем бумажного документооборота, в два раза ускорилось согласование закупок и сократилось количество рутинных операций делопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Команда проекта перевела в Directum RX делопроизводство и управление закупками, а также организовала интеллектуальную обработку входящих документов: гарантийных писем от страховых компаний, корреспонденции, счетов на оплату и коммерческих предложений. Помимо распознавания и извлечения данных из гарантийных писем, искусственный интеллект определяет по ним ответственных.

Сквозная цифровизация в клинике повысила эффективность процессов: интеллектуальные сервисы ускорили обработку входящей корреспонденции; управление закупками стало полностью прозрачным; в два раза увеличилась скорость согласования закупок; сотрудники стали эффективнее выполнять задачи.

Прежнее ПО центра морально устарело и перестало отвечать требованиям текущих бизнес-процессов. Руководство решило внедрить новый продукт, который будет соответствовать критериям импортозамещения и повысит эффективность работы сотрудников.

«Directum RX перевел часть бизнес-процессов нашего центра в структурированный вид, облегчил работу с входящими письмами, заявками и договорами. Мы можем контролировать движение документов на любом этапе и отслеживать сроки выполнения поручений. Новая система цифровизировала работу административно-управленческого персонала, облегчила ознакомление с документами и снизила количество бумажного документооборота», – сказала Анастасия Аранович, заместитель главного врача по правовой, кадровой работе и связям с общественностью ФЦТОЭ.

В планах центра внедрить Agile-доски Directum для планирования проектных работ (поставки медицинской техники, строительства нового корпуса) и увеличить охват процессов на базе системы.