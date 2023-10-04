Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в более чем 100 офисах СК «Согласие»

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением 129 офисов страховой компании (СК) «Согласие» по всей России. Сервис поможет контролировать качество обслуживания и безопасность посетителей и персонала.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы сотрудничаем с СК “Согласие” с 2007 года. Тот факт, что совместная работа с одной из крупнейших в своей отрасли компанией продолжает развиваться, свидетельствует об успешном решении “Ростелекомом” бизнес-задач клиента. Услуга “Видеонаблюдение” — эффективный, многофункциональный инструмент. В зависимости от потребностей заказчика можно оперативно менять сценарии работы камер и расширять предоставляемые опции».

Камеры фиксируют движение, распознают лица и объекты. Интеллектуальный анализ потока видеоданных ведется как в режиме реального времени, так и при работе с архивом. Просматривать трансляцию с устройств можно в онлайн-режиме.

Марат Юсупов, директор департамента развития прямых продаж ООО «СК «Согласие»:

«Одна из приоритетных задач страховой компании — обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов. С подключением услуги “Видеонаблюдение” выполнять ее стало значительно легче. Мы видим и анализируем, что происходит в каждом из офисов: открываются ли они вовремя, соблюдают ли сотрудники единые стандарты работы и взаимодействия с посетителями. Кроме того, сервис позволяет обеспечивать безопасность. Услуга провайдера оптимальна с технической и экономической точек зрения».

Подробнее о сервисах для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома».

erid:Kra23xCpKРекламодатель: Публичное акционерное общество "Ростелеком"ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767Сайт: www.company.rt.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию

«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще