Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте» смогут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу»

Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте», зарегистрированные как физические лица, могут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу». Это упростит процесс перехода малого и среднего бизнеса на единую платформу для продвижения на проектах VK и в рекламной сети.

В старом кабинете необходимо зайти в раздел «Бюджет» и выбрать «Перенос средств». Пользователь увидит уведомление об остатке бюджета, а идентификатор кабинета «VK Рекламы» появится в специальном поле автоматически.

После переноса бюджета старый кабинет «Вконтакте» будет закрыт, но в нем останется доступ к статистике по завершенным кампаниям.

VK запустила «VK Рекламу» в апреле прошлого года. На новой платформе уже можно продвигать большинство объектов: от мобильных приложений, сайтов до видео, трансляций и музыки «Вконтакте». Постепенно «VK Реклама» объединит все ключевые рекламные инструменты компании.