Разделы

Интернет-реклама
|

Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте» смогут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу»

Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте», зарегистрированные как физические лица, могут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу». Это упростит процесс перехода малого и среднего бизнеса на единую платформу для продвижения на проектах VK и в рекламной сети.

В старом кабинете необходимо зайти в раздел «Бюджет» и выбрать «Перенос средств». Пользователь увидит уведомление об остатке бюджета, а идентификатор кабинета «VK Рекламы» появится в специальном поле автоматически.

После переноса бюджета старый кабинет «Вконтакте» будет закрыт, но в нем останется доступ к статистике по завершенным кампаниям.

VK запустила «VK Рекламу» в апреле прошлого года. На новой платформе уже можно продвигать большинство объектов: от мобильных приложений, сайтов до видео, трансляций и музыки «Вконтакте». Постепенно «VK Реклама» объединит все ключевые рекламные инструменты компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Google уступил «Яндексу» лидерство в российском поиске с большим отрывом

«Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram

В России создается гигант в сфере цифровой рекламы

Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще