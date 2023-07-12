«Почта России» запустила сервис быстрой оплаты и оформления онлайн-заказов

«Почта России» запустила новый сервис «Почта.покупки» для оплаты онлайн-покупок. С его помощью можно платить картой и заказывать доставку, не вводя никаких данных — они автоматически добавятся из аккаунта «Почта ID». Благодаря сервису клиентам не только проще покупать товары, но и заказывать их доставку, а магазины смогут увеличить за счёт этого продажи.

Чтобы платить через «Почта.покупки», нужно привязать карту к «Почта ID» (учётной записи «Почты» с сохранёнными именем, адресом и номерами банковских карт — она есть уже у 68 млн человек). Сервис работает с картами любых банков — при этом кэшбэк и другие бонусы сохраняются. Если добавить несколько карт и адресов, то можно будет выбрать, как оплатить и куда доставить заказ. Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платёжные и адресные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте «Почты», где они хранятся в зашифрованном виде.

Чтобы оплатить покупку в интернет-магазине с помощью нового сервиса, необходимо нажать кнопку «Почта.покупки» на странице с выбором способа оплаты и авторизоваться с помощью «Почта ID». Если у клиента нет аккаунта, система предложит его создать. Следующие заказы на любом сайте, где есть «Почта.покупки», можно будет оформить в два клика: данные для оплаты и доставки загрузятся автоматически.

Оформленные с помощью «Почта.покупки» покупки «Почта» доставит в любое из 38 тыс. отделений, 7,5 тыс. почтоматов или на дом покупателям.

«Наш сервис дает ряд преимуществ для интернет-магазинов. Во-первых, он дешевле других российских аналогов за счет собственной логистики «Почты» и партнёрского эквайринга. Во-вторых, у большинства взрослых жителей России уже есть «Почта ID». А значит, им не нужно тратить время на регистрацию и заполнение информации профиля – для продавцов это заметно уменьшает количество брошенных корзин и незавершённых покупок. Уже сегодня «Почта.покупки» могут установить все интернет-магазины, пользующиеся доставкой «Почты», – сказал руководитель департамента по развитию продукта «Финансовые и платежные сервисы» Владимир Давыдов.

«Почта.покупки» можно установить на сайт любого продавца, который отправляет заказы «Почтой России» или планирует это делать в будущем.