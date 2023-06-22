Автоматизированный перенос DWH на Open Source и российское ПО
6 июля 2023 г. на вебинаре совместно с Yandex Cloud и банком «Финсервис» мы расскажем о практическом опыте миграции корпоративного хранилища данных (DWH) с платформы Microsoft на технологии Open Source.
На вебинаре:
- сделаем обзор успешных проектов в области DWH;
- наглядно продемонстрируем весь цикл работы с данными;
- покажем применение low-code/no-code инструментов для управления корпоративными данными на примере анализа бонусной программы лояльности.
Вебинар будет полезен ведущим экспертам по ИТ, аналитике и работе с данными, архитекторам и инженерам данных, CIO, CDO.
Спикеры:
– Артем Симанов, руководитель продуктового развития партнеров, Yandex Cloud;
– Сергей Кондратенков, начальник Управления развития аналитических систем Департамента структурных проектов АО «Банк Финсервис»;
– Борис Бондарев, главный архитектор BI.Qube.
Начало вебинара в 10:00, регистрация по ссылке.■ Токен: Kra23zTmCРекламодатель: ООО «АйТи Про»ИНН/ОГРН: 7718666590 / 1077760500950Сайт: https://biqube.ru/