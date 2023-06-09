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СберТех расскажет об эффективном управлении разработкой ПО

22 июня российский разработчик ПО проведет вебинар, где поделится методологиями разработки и опытом Сбера по переходу на новый производственный процесс.

На вебинаре «Platform V Works: российская платформа для управления производственным процессом разработки ПО как эффективная замена Atlassian» эксперты СберТеха расскажут о практических концепциях, позволивших Сберу обеспечить управление большим количеством команд разработки.

Гости узнают, как автоматизировать производственный процесс, какими принципами руководствоваться при выборе линейки инструментов и как оценивать успешность команды. А также познакомятся с Platform V Works – комплексным решением, которое позволило реализовать эффективное управление разработкой в группе Сбер.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-works-rossijskaya-platforma-dlya-upravleniya-proczessom-razrabotki-po-kak-effektivnaya-zamena-atlassian?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-22-06-2023

Токен: Kra24BYjGРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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