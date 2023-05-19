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Клиенты «Сбера» могут сделать перевод денег по номеру телефона из списка контактов своего смартфона

Переводы по России для пользователей Android-устройств стали быстрее и проще. Теперь клиенты Сбербанка могут переводить деньги по номеру телефона, начиная перевод прямо из контактов своего смартфона. Для этого достаточно настроить мобильное приложение один раз. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Переводы» Сбербанка: «Переводы – один из самых популярных сервисов в мобильном приложении «Сбера», 70 млн клиентов ежемесячно переводят деньги другим людям. Упрощение и улучшение клиентского опыта – наша постоянная задача. Сейчас мы реализовали возможность сделать перевод сразу из телефонных контактов – для этого нужно выбрать контакт получателя, нажать кнопку «Перевести» и завершить операцию в Сбербанк онлайн».

Чтобы подключить опцию, в мобильном приложении нужно перейти в раздел «Платежи» внизу экрана, нажать на три точки и передвинуть ползунок «Переводить из контактов».

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