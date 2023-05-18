Разделы

Бизнес Кадры
|

Минцифры: 60% выпускников «Цифровых профессий» стали зарабатывать больше

Минцифры сообщило о том, что в 2022 г. в рамках проекта «Цифровые профессии» прошли обучение более 20 тысяч человек. В ведомстве проанализировали результаты программы и пришли к следующим выводам.

Как изменился доход выпускников

Зарплата выросла у 60% окончивших курсы. Больше половины из них смогли увеличить доход на 75%, ещё треть — на 30-75%. У 18% рост доходов составил до 30%.

Программы, которые дали самый большой рост зарплат: профессиональный разработчик «»; аналитик данных; специалист по Data Science; инженер по тестированию; основы тестирования ПО.

Сколько выпускников сменили профессию

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

Безопасность

20% — сменили место работы. 10% — перешли в ИТ из других отраслей. 5% — нашли свою первую работу

В рамках проекта «Цифровые профессии» можно было получить ИТ-образование со скидкой 50, 75 или 100%. Обучение проводилось на базе 29 ведущих компаний и образовательных организаций в сфере ИТ. На проекте продолжают обучение более 40 тыс. слушателей. Минцифры прорабатывает вопрос продления программы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хитрый программист IBM не работает 15 лет. Его не могут уволить и платят ему десятки тысяч долларов

LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++

«Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество

Выплатив своему руководству многомиллионные бонусы, Microsoft решила целый год не поднимать зарплаты сотрудникам

Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег

«1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Показать еще

Наука

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса
Показать еще