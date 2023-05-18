Минцифры: 60% выпускников «Цифровых профессий» стали зарабатывать больше

Минцифры сообщило о том, что в 2022 г. в рамках проекта «Цифровые профессии» прошли обучение более 20 тысяч человек. В ведомстве проанализировали результаты программы и пришли к следующим выводам.

Как изменился доход выпускников

Зарплата выросла у 60% окончивших курсы. Больше половины из них смогли увеличить доход на 75%, ещё треть — на 30-75%. У 18% рост доходов составил до 30%.

Программы, которые дали самый большой рост зарплат: профессиональный разработчик «1С»; аналитик данных; специалист по Data Science; инженер по тестированию; основы тестирования ПО.

Сколько выпускников сменили профессию

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20% — сменили место работы. 10% — перешли в ИТ из других отраслей. 5% — нашли свою первую работу

В рамках проекта «Цифровые профессии» можно было получить ИТ-образование со скидкой 50, 75 или 100%. Обучение проводилось на базе 29 ведущих компаний и образовательных организаций в сфере ИТ. На проекте продолжают обучение более 40 тыс. слушателей. Минцифры прорабатывает вопрос продления программы.