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Лишь трое из 10 студентов вузов поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным россиянам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и студенты вузов из всех округов страны.

56% россиян — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать систему распределения выпускников стали реже: в 2019 году за возврат к системе высказывались 69% опрошенных, год назад — 63%, сегодня — 56%.

Опрос родителей учащихся 10—11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (61%).

Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь nhjt из 10. 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 427

Время проведения: 1-17 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов

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