ELMA365 ECM — лидер рейтинга CNews СЭД 2023

ИТ-маркетплейс Market.CNews подвел итоги ежегодного рейтинга российских систем электронного документооборота.

Функциональность СЭД стремительно развивается и ежегодно вендоры выпускают на рынок новые решения, делая работу с электронными документами быстрой, удобной и безопасной. Во многом, совершенствование систем электронного документооборота происходит за счет внедрения искусственного интеллекта и разработки low-code инструментов, не требующих привлечения программистов.

Для оценки изменений на рынке СЭД аналитики Market.CNews провели сравнение возможностей, кроссплатформенности и цен на решения российских вендоров. Ранжирование участников проходило по ряду критериев: функциональные возможности; наличие модулей интеграции с операторами ЭДО; форматы поставки ПО; поддерживаемые платформы (операционные системы); наличие сертификатов безопасности; количество шаблонов на маркетплейсе; продолжительность тестового периода и ограничения; стоимость.

Для каждого из критериев разработана балльная система оценки. Место в рейтинге соответствует сумме баллов, набранных по каждому направлению.

ELMA365 ECM стала лидером рейтинга СЭД 2023 г., показав лучший результат по функциональности, универсальности и числу приложений, размещенных на маркетплейсах платформы.

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Решение помогает автоматизировать управление договорами, проектным документооборотом, электронным финансовым и долговременным архивом, и другие процессы работы с документами, с момента их появления до отправки на хранение или удаление. Искусственный интеллект, масштабируемая архитектура на базе микросервисов и Kubernetes, и преднастроенные бизнес-процессы позволяют создать единое пространство для бесшовного движения информации в компании.

Ознакомиться с полным материалом рейтинга СЭД от Market.Cnews можно на сайте ИТ-маркетплейса.