«Точка» запустила «конструктор документов» на новой лицензии

Клиенты «Точки» смогут подготовить необходимые для работы документы в новом конструкторе сервиса «Документооборот», который запустился на собственной лицензии банка. Конструктор помогает создавать документы, с которыми предприниматели работают чаще всего: счёт на оплату; акт выполненных работ; накладная; счёт-фактура; договор; допсоглашение о смене реквизитов.

Данные контрагентов автоматически подгружаются в шаблон договора из базы ЕГРЮЛ. «Документооборот» помогает предпринимателям экономить время на оформлении документов под каждую сделку и ускоряет процесс подписания документов.

«Базовый пакет документов, который есть в нашем сервисе, проверен и верифицирован юристами. Клиенты «Точки» смогут провести весь цикл сделки, включая подписание закрывающих документов, в одном окне. Удобство сервиса ещё и в том, что править и подписывать документы можно прямо на встрече с клиентом или заказчиком. Предпринимателю не придётся каждый раз заново распечатывать кучу документов, чтобы что-то в них поправить. Всё можно сделать в одном сервисе за минуту», — сказала продакт «Документооборота» «Точки» Елизавета Долгополова.

Сервис доступен для всех клиентов банка и работает из любой точки мира, при этом отправлять документы можно не только клиентам «Точки». Контрагенты, не являющиеся клиентами «Точки», могут подписывать документы через авторизацию на «Госуслугах».

В начале года ЦБ России выдал «Точке» универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.