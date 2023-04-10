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VK запускает карту цифровых учителей, которая объединит педагогов по всей стране

В рамках Года педагога и наставника VK представляет карту цифровых учителей — сервис, который поможет преподавателям обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Благодаря проекту педагоги со всей России смогут знакомиться, обмениваться опытом, идеями и вносить свой вклад в развитие цифрового образования в стране. Об этом CNews сообщили представители VK.

Карта цифровых учителей — сервис на базе открытой платформы VK Mini Apps. На карте каждый учитель сможет найти коллег со схожими интересами, которые пользуются цифровыми инструментами и сервисами, чтобы сделать обучение эффективнее. С помощью карты цифровых учителей педагоги будут делиться кейсами и лучшими практиками и находить единомышленников.

Чтобы попасть на карту цифровых учителей, педагогу необходимо заполнить анкету в мини-приложении: представиться, рассказать о своих образовательных интересах (например, «Обучаю учеников и коллег цифровой безопасности», «Использую цифровые инструменты в учебной деятельности» или «Веду блог»), указать специализацию и должность, регион и школу, а также поделиться своими достижениями. После того, как анкету примут, отметка педагога появится на карте.

На этой карте будут собраны учителя-лидеры, которые двигают школьное образование вперед с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов. Если учитель найдет в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу ВКонтакте и связаться с ним. Благодаря этому преподавателям станет проще создавать и развивать профессиональные сообщества, делиться наработками и мыслями, находить коллег из других регионов и обмениваться опытом.

«Технологии VK помогают сделать процесс обучения на всех ступенях проще и удобнее для всех участников. Карта цифровых учителей даст каждому педагогу возможность помочь развитию сферы образования в России. На этой карте мы планируем собрать учителей-лидеров, которые двигают школьное образование вперед с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов. Теперь легко найти единомышленников как в своем городе, так и на другом конце страны, чтобы обменяться экспертизой и обсудить актуальные вопросы обучения школьников», — сказал Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

VK поддерживает педагогов по всей стране, чтобы сделать для них цифровой мир более понятным и доступным. Компания развивает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» — коммуникационный сервис для общения учителей, родителей и учащихся в закрытом образовательном пространстве.

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