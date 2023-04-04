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Получить сразу несколько выписок из подмосковного реестра имущества можно в один клик

Новая комплексная услуга появилась на региональном портале. Теперь получить выписки из регионального и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов можно по одному онлайн-заявлению. Об этом CNews сообщили в представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Московская область – первый регион в России, где выписка из реестра имущества предоставляется за один рабочий день. Раньше, чтобы получить информацию по нескольким объектам, нужно было подавать отдельный запрос на каждый. Теперь достаточно заполнить одну электронную форму», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Выписка из реестра имущества Подмосковья подтверждает то, что здание, сооружение, жилое или нежилое помещение, а также земельный участок либо объект движимого имущества, находится в собственности региона.

«Благодаря «цифре» выписка формируется автоматически, поэтому срок предоставления услуги сократился в пять раз», – добавила Надежда Куртяник.

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Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения».

Выписка, подписанная электронной цифровой подписью, поступит в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно.

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