«Росэлектроника» разработала ПО для сбора и архивирования данных бортовых систем

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал программное обеспечение для сбора и архивирования данных бортовых систем. Новое решение значительно упрощает передачу и хранение информации, а также позволяет анализировать работу летательного аппарата и обслуживающего расчета по собранным данным.

Разработанное функциональное ПО входит в состав бортовой автоматизированной системы управления летательного аппарата. Решение само без вмешательства оператора своевременно архивирует данные, полученные от бортовых систем. Разработка обеспечивает накопление и сохранение информации, архивирует рабочую базу данных через определенный период, создает хронологии архивов и восстанавливает созданные архивы.

Решение повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций.

ПО разработано в Научно-исследовательском институте информационных технологий (входит в «Росэлектронику»).

«Новое решение обеспечит оперативное выполнение вычислительных и управляющих процессов в рамках работы бортовых АСУ. Программное решение является полностью отечественной разработкой и внесено в единый реестр российских программ и баз данных. В настоящее время ПО успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики и надежность», – сказала генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина.