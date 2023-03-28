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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Арбеково

МТС улучила покрытие 4G в микрорайоне Арбеково в Октябрьском районе Пензы. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета в жилых кварталах выросла почти на треть.

Скорость мобильного интернета заметно увеличилась в спальных кварталах района по проспекту Строителей и проспекту Победы, а также в новостройках в районе улицы 65 лет Победы. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы.

Обновленная сеть охватывает не только жилые кварталы, но и расположенные здесь объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, спортивные сооружения и торговые центры. Так усилена сеть в районе Арбековского рынка и крупнейшего в регионе ТРЦ «Коллаж», который ежемесячно посещает около 500 тыс. человек. Ускорение мобильного интернета коснулось и мест отдыха и прогулок жителей, в частности, района стадиона «Сатурн» и городских парков, расположенных вдоль проспекта Победы.

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«Арбеково – один из самых густонаселенных и быстро растущих микрорайонов Пензы, где мы наблюдаем стабильный рост мобильного трафика. Усиление сети позволит жителям микрорайона всегда оставаться на связи, пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы. Кстати, пензенцы, живущие в многоквартирных домах, где есть фиксированная сеть МТС, могут объединить мобильную связь с домашним интернетом и ТВ и экономить на услугах связи», – сказал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

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