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«VK реклама» упростила продвижение для сервисов бронирования жилья и авиабилетов

В «VK рекламе» компаниям туристического рынка — агрегаторам гостиниц и авиабилетов — доступны удобные инструменты для продвижения.

В «Центре коммерции» «VK рекламы» бизнес может создавать и редактировать каталоги услуг, а затем запускать кампании в кабинете. Сервисы бронирования жилья и авиабилетов могут хранить информацию обо всех предложениях в одном месте, привлекать новых покупателей и возвращать тех, кто планировал путешествие, но так и не совершил покупку.

Создать каталог товаров и услуг в «VK рекламе» просто. Необходимо загрузить файл с перечнем предложений и выбрать подходящую продуктовую категорию — «Авиабилеты» или «Гостиницы». Если при создании каталога произошла ошибка, система сразу отобразит ее в интерфейсе. Например, покажет, что не хватает фотографий гостиниц или не заполнены обязательные поля. Обновлять списки можно каждый час, чтобы не показывать пользователям забронированные позиции, или в режиме реального времени через API.

Для запуска кампании в «VK рекламе» необходимо выбрать цель «Каталог товаров». Затем необходимо установить период кампании, бюджет и другие настройки. Алгоритмы «VK рекламы» адаптируют карточки товаров из фида под доступные рекламные форматы и площадки для показа, а также покажут объявления тем, кто вероятнее забронирует номер или купит билет на самолет.

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