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Жители столичного региона бесплатно вернули 200 тыс. товаров в интернет-магазины с помощью «Почты России» в 2022 году

В 2022 г. в Москве и области клиенты «Почты России» воспользовались сервисом «Лёгкий возврат» 200 тыс. раз, 70% из которых — в столице. Услуга позволяет легко вернуть товар из интернет-магазина через любое почтовое отделение.

Если одежда или обувь не подошли по размеру или обнаружен дефект, клиент может воспользоваться упрощённой процедурой возврата. Для этого необходимо отнести товар в ближайшее почтовое отделение и назвать трек-номер. Упаковку клиент подбирает самостоятельно или может купить на месте. Процесс возврата занимает несколько минут — не потребуется ни чек, ни документы, удостоверяющие личность.

Онлайн-магазин или маркетплейс, где приобретался товар, должен быть подключен к сервису «Почты России» «Лёгкий возврат». Перед покупкой клиент может уточнить у магазина условия возврата через «Почту». Часто продавцы вкладывают трек-номер сразу, при оформлении заказа покупателем. Также магазин может самостоятельно проинформировать клиента о возможности возврата каждого конкретного товара и максимально допустимом сроке приёма отправления к обратной отправке.

Вернуть можно не только одежду, обувь, аксессуары, детские товары, но и небольшую бытовую или садовую технику — максимальный вес отправления на возврат — 20 кг, а сумма измерений сторон — до 300 см.

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