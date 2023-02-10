IBS запустила услугу «Полевое тестирование информационных систем»

Центр тестирования IBS объявил о запуске услуги, которая позволит оценить работу цифровых решений в реальных условиях взаимодействия с пользователем (на рабочем месте, дома, в магазине, в метро, на улице). Новая услуга поможет выявить критические дефекты программного обеспечения и улучшить клиентский опыт конечных пользователей продукта.

Полевое тестирование учитывает особенности организации рабочего пространства, которые невозможно воссоздать при разработке информационной системы, такие как факторы общения с коллегами или клиентами, использование специальных устройств и их окружения, а также погодные условия.

Для полевого тестирования используются различные методы оценки систем: наблюдение за пользователями в естественной обстановке, юзабилити-тестирование с привлечением целевой аудитории, сбор информации от конечных пользователей продукта.

Услуга будет актуальна для компаний из сферы ритейла и финансов на этапах внедрения и обновления информационных систем, при тиражировании цифровых решений на большое количество регионов, торговых точек и офисов, при массовом найме сотрудников (кассиров, клиентских менеджеров), при использовании программного обеспечения там, где нет представительств разработчика.

Алексей Чирков, директор по работе с клиентами центра тестирования IBS, сказал: «При разработке систем бывает сложно учесть реальный пользовательский опыт и окружающие условия, в которых будут работать сотрудники. Поэтому при развертывании решения конечные пользователи начинают испытывать неудобства. В итоге вместо повышения эффективности работы получаются снижение производительности и демотивированный персонал. Наша услуга позволяет выявить такие нюансы и внести действительно необходимые изменения, чтобы ускорить работу сотрудников в различных системах и исправить возможные критические ошибки в пользовательских интерфейсах».